Трамп отказался ужесточать санкции против России. Путин и Уиткофф обсудили конфликт на Украине. Дональд Трамп раскрыл подробности возможной встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
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