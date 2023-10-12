На Украине возбудили уголовное дело против Арестовича*

Уголовное дело против Алексея Арестовича* уже передано в Киевскую городскую прокуратуру.Депутат Верховной рады Инна Совсун сообщила в своём телеграм-канале, что украинской полицией против экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича* возбуждено уголовное дело.
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