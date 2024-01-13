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Миядзаки, Синкай и Годзилла собираются на «Оскар»: главные новости аниме за неделю

Миядзаки, Синкай и Годзилла собираются на «Оскар»: главные новости аниме за неделю

В списке фильмов, которые в теории «имеют право» претендовать на «Оскар» в категории «Лучший фильм» Японию представляют «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки, «Судзумэ, закрывающая двери» Макото Синкая и примкнувшая к ним «Годзилла: Минус один».

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