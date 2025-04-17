Зеленский вставляет палки в колеса переговоров, заявил Слуцкий

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает пытаться вставлять "палки в колеса" переговорного процесса по разрешению украинского конфликта, обвиняя спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в распространении "российских нарративов", заявил в Telegram-канале глава … .
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