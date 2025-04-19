Узбекская диаспора призвала вытеснить русскую культуру: «Парламент с кнопкой»

Глава узбекской диаспоры Бахром Исмаилов, известный своим прежним призывом к этнической эвакуации из Курской области, теперь заговорил о распространении узбекского влияния в России и планах потеснить русскую культуру.
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