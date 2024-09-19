360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 287 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Безгрешнов
    Вот так и помощь многодетным на погашение ипотеки на Дальнем Востоке уйдёт азиатам. Русских надо поддерживать. Осталь...СК: главу колледж...
  • Анатолий
    Ой, не звиздели бы. Жесткий ответ - ето слёзы и сопли по щекам размазать?? Ни на одну выходку запада Россия не дала ж...Володин: Россия д...
  • Федор Топчий
    Вы владеете реальной информацией о скорой эмиграции Мантурова или просто решили облить человека помоями?Суд во Флориде ра...

Финансист Беляев: возобновление семейной ипотеки зависит исключительно от российских властей

Финансист Беляев: возобновление семейной ипотеки зависит исключительно от российских властей

Крупные банки приостановили выдачу льготных кредитов на приобретение недвижимости. Возобновление программы семейной ипотеки зависит исключительно от российских властей, сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Ридусом».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх