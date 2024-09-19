Финансист Беляев: возобновление семейной ипотеки зависит исключительно от российских властей

Крупные банки приостановили выдачу льготных кредитов на приобретение недвижимости. Возобновление программы семейной ипотеки зависит исключительно от российских властей, сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Ридусом».
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