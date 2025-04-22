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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин забил в плей-офф впервые с мая 2022 года. Он прервал серию из 7 подряд кубковых игр без голов

Капитан «Вашингтона» открыл счет в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (2:2, овертайм).

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