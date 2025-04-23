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Кто в кабинете последний? Орлов? Закрывай - Паслер с паяльником

Кто в кабинете последний? Орлов? Закрывай - Паслер с паяльником

В Свердловской области - новая зачистка. Нет, не городская, не весенняя и даже не от клещей. Это зачистка посерьезнее: врио губернатора Денис Паслер зашел в регион, как будто он не Паслер, а Данила Багров с фразой «а теперь - по понятиям».

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