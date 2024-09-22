Дрон ВСУ атаковал машину под Белгородом, ранен водитель

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Украинские боевики с помощью дрона атаковали движущийся автомобиль на автодороге Чайки – Красный Октябрь под Белгородом, сообщил 22 сентября глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии