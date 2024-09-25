49-летняя Ева Лонгория показала свою грудь во всем блеске на подиуме в Париже

Актриса решилась навсегда уехать из Голливуда из-за своего маленького сына Сантьяго. Лонгория эффектно показала фигуру на подиуме LEGION-MEDIAЕва Лонгория впечатлила гостей показа бренда L’Oreal на неделе моды в Париже.
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