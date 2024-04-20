13 актеров, которые хотели бы вернуть прошлое и отказаться от роли

В начале карьеры многие актеры хватаются за любую роль — лишь бы засветиться на экране. А потом, спустя годы, при воспоминании об участии в этих фильмах чувствуют себя неловко и стараются о них не упоминать.
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