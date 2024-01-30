"Это нечестно". Правда ли, что кафе "Дубай" на Павловском тракте скоро снесут

Суд между владельцем кафе "Дубай" и властями города тянется с мая 2022 года На дверях кафе быстрого питания "Дубай" на Павловском тракте, 138/1, в Барнауле появилось уведомление о том, что 1 февраля 2024 года оно переезжает в соседнее здание.