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"Это нечестно". Правда ли, что кафе "Дубай" на Павловском тракте скоро снесут

"Это нечестно". Правда ли, что кафе "Дубай" на Павловском тракте скоро снесут

Суд между владельцем кафе "Дубай" и властями города тянется с мая 2022 года На дверях кафе быстрого питания "Дубай" на Павловском тракте, 138/1, в Барнауле появилось уведомление о том, что 1 февраля 2024 года оно переезжает в соседнее здание.

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