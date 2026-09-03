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Владимирские новости

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Во Владимире перевозчика оштрафовали на 10,5 млн за подкуп

Во Владимире перевозчика оштрафовали на 10,5 млн за подкуп

Генеральный директор компании дважды передал незаконное вознаграждение на сумму более 1,5 млн рублей за заключение договоров в приоритетном порядке и игнорирование предложений конкурентов.

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