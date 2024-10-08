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«Заступник»: детский омбудсмен РТ рассказала о мобильном приложении для защиты детей

«Заступник»: детский омбудсмен РТ рассказала о мобильном приложении для защиты детей

Увеличение числа угроз в мире вынуждает родителей искать действенные способы защиты своих детей. Ради этого власти Татарстана вместе со специалистами Сколково разработали приложение «Заступник», направленное на защиту детей во внешнем мире.

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