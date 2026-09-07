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ВС РФ уничтожили используемый противником мост в Краматорске

ВС РФ уничтожили используемый противником мост в Краматорске

Экипаж ВКС России сбросил фугасную авиационную бомбу ФАБ-1500 на мост через через реку Казенный Торец в Краматорске.

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