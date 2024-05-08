Киркоров смотрит на него волком: в сеть попало фото первого свидания Пугачевой и Галкина*

Как начиналась самая провокационная история любви российского шоу-бизнеса? Однажды Алла Борисовна позволила себе влюбиться в молодого и юмориста Максима Галкина*, буквально пойдя против всего народа, ведь люди были против такой любви и не понимали, что общего может быть у двух этих людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии