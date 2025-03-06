В Севастополе национализировали имущество юрлиц, включая иностранные

В Севастополе было изъято имущество ряда организаций и физических лиц, в том числе иностранных, которые оказывали поддержку киевскому режиму и финансировали Вооружённые силы Украины, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
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