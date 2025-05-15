В Петербурге рассмотрят дело автора постов о теракте в «Крокусе»

Заседание намечено на 16 мая Первый западный окружной военный суд в Петербурге 16 мая рассмотрит по существу уголовное дело автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» Николая Конашенка* об оправдании терроризма, пишет «РИА Новости».
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