Бочкарёв: Более 900 тыс кв м недвижимости построят на части промзоны Южного порта

В рамках проекта будут построены гостиницы, производственные, научные и офисные комплексы О комплексном развитии части промзоны Южного порта рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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