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Калужские новости

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Тг-канал «ЧП Обнинск»: пьяный мотоциклист врезался в легковушку

Тг-канал «ЧП Обнинск»: пьяный мотоциклист врезался в легковушку

В соцсетях разместили информацию о ДТП в Обнинске. Со слов очевидцев утверждается, что на улице Курчатова мотоциклист с пассажиром не пропустил «Вольво», что и привело к столкновениюВ соцсетях разместили информацию о ДТП в Обнинске.

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