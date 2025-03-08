Тг-канал «ЧП Обнинск»: пьяный мотоциклист врезался в легковушку

В соцсетях разместили информацию о ДТП в Обнинске. Со слов очевидцев утверждается, что на улице Курчатова мотоциклист с пассажиром не пропустил «Вольво», что и привело к столкновениюВ соцсетях разместили информацию о ДТП в Обнинске.