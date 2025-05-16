Мирошник: боевикам ВСУ приказывали убивать жителей Курской области

Оказавшиеся в плену украинские боевики дают показания о получении от командования ВСУ приказов убивать мирных жителей в Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе брифинга в столице Киргизии.
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