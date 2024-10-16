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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макарова родила дочь

Макарова родила дочь

4 октября она родила дочь. «С днем рождения, наша кроха . Две недели меня не было в блоге и не просто так… 12 часов родов, без анестезии, самостоятельно и 4 октября ты родилась!!! Мы еще никогда не были так счастливы ♥️», – написала Макарова в инстаграме.

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