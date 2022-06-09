Мировое обозрение

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Панфиловцы. Бои за Скирманово на Волоколамском направлении 1-15 ноября 1941 года (2022)

Панфиловцы. Бои за Скирманово на Волоколамском направлении 1-15 ноября 1941 года (2022)

В начале ноября 1941 деревню Скриманово под Москвой заняла 10-я танковая дивизия Вермахта. Фактический немцы обошли советскую 16-ю армию и зашли в её тыл.

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