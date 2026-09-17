В Алтайском крае открыли движение на участке важной туристической трассы

В Алтайском крае 17 сентября запустили временное движение на последнем реконструированном отрезке трассы К-29 Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь" (с 0 по 7 км), сообщает пресс-служба Минтранса региона.
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