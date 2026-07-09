Политолог Торопов: США вряд ли разрешат Киеву производить системы Patriot

Заявления президента США Дональда Трампа о возможной передаче Киеву лицензии на производство систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, а также о "закрытии неба" над Украиной, - не более чем очередное колебание маятника, который движется то к украинской, то к российской стороне.
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