Политолог Торопов: США вряд ли разрешат Киеву производить системы Patriot

Заявления президента США Дональда Трампа о возможной передаче Киеву лицензии на производство систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, а также о "закрытии неба" над Украиной, - не более чем очередное колебание маятника, который движется то к украинской, то к российской стороне.