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Технический директор «Уильямса»: «Мы должны ворваться в топ-3 через 2-4 года и в итоге стать претендентами на титул. Считаю, это возможно»

Технический директор «Уильямса» Пэт Фрай описал задачи, стоящие перед коллективом на ближайшие годы. «Больше всего в этой работе меня вдохновляет тот факт, что правление полностью нацелено движение вперед.

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