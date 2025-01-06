Эйсмонт опровергла слова Зеленского: Никаких извинений Лукашенко не приносил

Минск опроверг заявления Зеленского об извинениях Лукашенко в первые дни после начала СВО.Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил — по той простой причине, что извиняться нам не за что.
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