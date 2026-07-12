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FiNE NEWS

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Российские путешественники временно задержаны в Китае из-за супертайфуна «Бави»

Сотни российских туристов оказались заблокированы на территории Китая из-за приближения супертайфуна «Бави», который затронул прибрежные районы страны, включая города Юйцин и Вэньчжоу, а также регионы Тайваня.

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