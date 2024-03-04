В 2023 году на пожарах в Республике Беларусь погибло 9 детей .В большинстве случаев главный фактор, играющий трагическую роль в гибели детей - это фактор родительской беспечности! Именно по вине взрослых, допускающих неосторожность в обращении с огнем, курящих прямо в кровати и не гасящих окурок до последней искры, безответственно относящихся к исп .