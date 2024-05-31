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«За них идет борьба»: где любят отдыхать россияне и как их там встречают

«За них идет борьба»: где любят отдыхать россияне и как их там встречают

Российский турист за рубежом остается крайне востребованным, и за него ведется борьба. Об этом заявил вице-президент Российского Союза Туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко в ходе пресс-конференции МИЦ «Известия» на тему «Летний сезон — 2024: куда поедут россияне?».

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