«За них идет борьба»: где любят отдыхать россияне и как их там встречают

Российский турист за рубежом остается крайне востребованным, и за него ведется борьба. Об этом заявил вице-президент Российского Союза Туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко в ходе пресс-конференции МИЦ «Известия» на тему «Летний сезон — 2024: куда поедут россияне?».