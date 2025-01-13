Где в Астрахани оборудуют безопасные купели на Крещение

В Астрахани началась подготовка к проведению православного праздника Крещения Господня. Мэр города Игорь Редькин поручил главам районных администраций провести выездные совещания в местах для крещенских купаний.
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