Мадуро назвал Зеленского «побежденным клоуном» после его слов о папе римском

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский, оскорбляющий папу римского Франциска, напоминает «вредного для своего народа побежденного клоуна» Хуана Гуаидо, бывшего временного венесуэльского лидера.
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