Четверо свердловчан победили в премии «Гордость нации – 2026»

В Челябинске 5 октября наградили победителей межрегионального этапа VII Всероссийской общественной премии «Гордость нации – 2026», среди 22 лауреатов из шести регионов УрФО — четверо свердловчан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- КЕ Екатеринбург и Аш...
- Г Бизнес попросил М...
- "Песвдонародная":...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым