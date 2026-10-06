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Царьград

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Четверо свердловчан победили в премии «Гордость нации – 2026»

Четверо свердловчан победили в премии «Гордость нации – 2026»

В Челябинске 5 октября наградили победителей межрегионального этапа VII Всероссийской общественной премии «Гордость нации – 2026», среди 22 лауреатов из шести регионов УрФО — четверо свердловчан.

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