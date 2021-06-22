Живем с детьми в съеме, а мама лишнюю квартиру продает и покупает дом на юге: «Буду внуков возить к морю»

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяЖивем с детьми в съеме, а мама лишнюю квартиру продает и покупает дом на юге: «Буду внуков возить к морю»– Нет, я прекрасно понимаю, что никто никому ничего не должен! – рассказывает тридцатидвухлетняя Нина.Вернуться к статье356НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevСамое мерзкое, что сейчас дети с нетерпением ждут, КОГДА ПОМРЕТ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ?!!... Нина, пусть твой муженек ОБЕСПЕЧИТ СВОЮ СЕ:МЬЮ КВАРТИРОЙ, а не ждет маминых подачек! Он мужик, или кто?Tania ЕременкоСогласна! Измельчала молодёжь. Мой сын сам покупал себе и семье квартиру, машину, дачу... А почему такой муженек ничего не может? Мама , конечно, подарочек, но... дача в Крыму - это замечательно!AllaА в советское время, что по-другому было?! Ютились по две, а то и три семьи в одной квартире, ссорились, ругались, распадались семьи. Но по крайней мере, когда освобождалось какое-либо жилье, его не сдавали, а отдавали молодым. Можно подумать, что матери эти квартиры достались не по наследству. Могла бы поделиться с родной дочерью, которая тоже является наследницей . Я её не понимаю, как можно так не любить дочь и внуков...МТМарина ТомашевскаяНе согласна с вами. Нина всё время в декретах с детьми, тем более старший мальчик болен… Выходит работает только муж на всю семью, да ещё и на съём. Вполне бабушка могла бы пустить детей и внуков жить в наследной двушки. Помешались все на Крыме!Александра ИвановаЯ думаю. что бабушку с домом в Крыму просто обманут. И дома не будет и квартиры лишится. А сдавать квартиру чужим людям, когда родная дочь мыкается по съемному жилью, просто подло по отношению к дочери и внукам. Не верьте такой бабушке, подлая она какая то. Кроме того, что все кричат, что у молодой есть муж и пусть он заботится о семье. Так он и заботится. Живут на съеме с двумя детьми и жена не работает. Кто их содержит? Муж и содержит. Что от человека еще требовать? Чтобы вообще умер?AllaПолностью согласна!Виктор Белогорцевчужие платят за жилье, а дети не будут, убытки понимаешь лиАлександра ИвановаЯ думаю. что бабушку с домом в Крыму просто обманут. И дома не будет и квартиры лишится. А сдавать квартиру чужим людям, когда родная дочь мыкается по съемному жилью, просто подло по отношению к дочери и внукам. Не верьте такой бабушке, подлая она какая то. Кроме того, что все кричат, что у молодой есть муж и пусть он заботится о семье. Так он и заботится. Живут на съеме с двумя детьми и жена не работает. Кто их содержит? Муж и содержит. Что от человека еще требовать? Чтобы вообще умер?АльберттЧестно говоря с такими мамами не сталкивался что мои родители что теща если надо последнее отдадут .квартиру правда сами взяли почти расчитались. Молодым можно только посочувствовать но в старости этой мама ещё аукнется да и поделом ей .DianaЛично я думаю так : мать поняла, что дочери нужны деньги. Но сама то она тоже пенсионер и ей мало одной пенсии. На двоих аренды не хватит. Дочке отдать - а самой как жить на пенсию 10 000 руб ? Вот и решила СДАВАТЬ в Крыму - тогда суммы будут совсем другие и денег хватит на всех. А дочь что - не понимает этого ? Раз сдавала здесь, значит будет сдавать и там. Судя по всему комментаторы тоже не поняли. Подлая, мутная....но если за аренду платят к примеру 10 000, то пополам с дочкой это по 5 000. Разве этого хватит ? А в Крыму она намного больше заработает, с чего это вдруг её обязательно кинут ???AllaВо-первых: таких пенсий уже нет, мать ещё не старая, не хватает денег можно и подработать, во-вторых, дети могли бы ей оказывать посильную материальную помощь, если бы не жили на съёмной квартире.DianaЭто вместе с соцдоплатой, а пенсия без неё 8200 - с чего вы взяли, что таких пенсий нет ? У полстраны такая пенсия при стаже 30 летВиктор Белогорцевтам и жилье на много дороже, на деньги за проданную квартиру, там купит жилье хуже чем есть выиграет ли она, спорный вопросDianaДругими словами вы заранее решили, что она ДУРА и ничего не соображает ? А наличие мозгов у матери вы вообще не предполагаете ? Спорный, не спорный - это её личное дело, но если это человек умный, то может и крупную сумму заработать. Это дочка ничего не может, кроме как размножаться. Мы по крайней мере в СССР и нянями в детский сад шли с ребёнком, и дворниками устраивались. Понятно, что одной зарплаты мужа не хватит. А мать что - расхлёбывать должна ? Пусть жопу поднимет эта дочка и пойдёт хоть няней. А то только требовать может.Виктор Белогорцевбатюшки, спасибо, что объяснили о чем я писал, сам бы не дагадалсяТатьяна Марголинано тогда пусть так и говорит- что планирует сдавать квартиру в Крыму, тогда и денег будет заведомо больше и ей к пенсии, и дочери. А так ничего подобного, она не даст внукам в Крыму отдыхать. И еще поддразнивает дочь якобы вариантами- а как тебе этот вариант? А вот тот? Пусть скажет- вот этот и посмотрит на реакцию мамы, наверняка скажет- что ты, дочь, этот плохой.DianaЯ бы ничего НЕ говорила, я бы сначала СДЕЛАЛА ! О планах никогда нельзя рассказывать.DianaОна не знает - получится или нет, вот ничего и не говорит - и правильно делает.Наталья ТиманцеваБабушка - самая настоящая эгоистка! Никакие внуки ей не нужны, купит дом в Крыму и его будет сдавать. Дочь живет на съемной квартире, а ей все равно. Считает, что она бессмертная. Да, жизнь все расставит по своим местам...DianaБабушка пытается заработать, а если получится и деньги поплывут что тогда ? Станет хорошей ? Все сразу полюбят её ?Виктор Белогорцевне говори гоп, пока не перепрыгнешь, многие рассчитывали на одно а получали совсем не то, что хотелиDianaА она и не говорит, это я написала, что мать планирует сдавать в Крыму.Виктор Белогорцевэто твои выдумки, что она будет делать с квартиройDianaЕсли она здесь сдаёт, то почему не сможет сдавать там ? Одна и та же страна, тот же менталитет, русские. Если бы она допустим в Турции планировала сдавать - другое дело, получится или нет, другие законы. А в Крыму каждый, у кого есть хоть сарай или гараж СДАЮТ. Это не сложно для пенсионера, тем более ей это знакомо. Какие выдумки - а жить на что на пенсии, если не будет никакой прибыли ? Цены то в Крыму выше, она на голую пенсию собралась там жить ? Тогда зачем уезжать, тут прибыль есть, с чего её терять ? Логика, а не выдумки. Не надо считать её идиоткой.Виктор Белогорцевона и есть идиотка без мозгов страна одна, горда разные, это тебе ни о чем не говорит?DianaНи о чём, кроме того, что нужна доплата. Повторяю - наличие мозгов рассматривайте на всякий случай. Она же не с голым задом жила как дочка - что то отложила .Цены посмотрела, посчитала, поняла, что реально. Как можно вообще незнакомого вам человека заранее идиотом назначить ??? Когда же до вас дойдёт, что есть на свете люди умные ??? И вообще - раз в неё никто не верит, то заработать НАЗЛО всем и послать подальше. Что это за родственники, которые не дают бизнесом заняться ? Какого хрена они вообще лезут, ни фига не волокут а только гавкают ? Как говорится - собаки лают, а караван идёт. Делать своё намеченное дело и НИКОГО не слушать, идти ВПЕРЁД ! А до этих баранов когда дойдёт, то глаза на лоб полезут...Виктор Белогорцевбабе думать нечемDianaА какого хрена тогда с неё бабки требуют, если бабе думать нечем ??? Откуда у неё вообще деньги, если она такая тупая ?Виктор Белогорцевлюбая баба ворует деньги у своих детей и мужей, называя это подушкой безопасностиDianaИнтересная логика - дочка НЕ работает, но мать ворует у неё деньги. По ночам к зятю приходит что ли ? из квартиры выносит ? Мужа нет, но мать ворует у мужа деньги - у какого мужа, у разведённого или у мёртвого ? Дядя, хватит бузить. Не даёт покоя её квартира, бесит, что она деньги приносит ? Угомонись, она всё равно тебе не достанется.Виктор Белогорцевтвое мнение мне до фонаря и тупы выводы тоже если баба будет жить по человечески, семьи не будут разваливаться и проблем не будетDianaА при чём тут Крым и аренда ? Замужем она или не замужем - какое это имеет отношение к квартирантам ? Чтобы сдавать нужна собственность, собственность, собственность !!! Людей интересует расстояние до моря прежде всего, а не личная жизнь хозяйки. Кому это вообще надо кроме тебя ?Виктор Белогорцева мне вообще все похрену пусть живет на севере, а сдает на югеDianaПусть ! И пусть от неё отстанут с тупыми советами, человек дело делает. Не мешайте. Желаю ей выдержать и прийти к своей цели !bobmihal KrylovЧто за мужики пошли! Хату заработать не могут. Лишь бы в примаках жить!Комментировать
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