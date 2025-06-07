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Царьград

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Такер Карлсон среди возможных инвесторов TikTok: поддержка от Белого дома

Такер Карлсон среди возможных инвесторов TikTok: поддержка от Белого дома

Американского журналиста Такера Карлсона рассматривают как инвестора для TikTok. Белый дом включил его в список потенциальных покупателей, получив поддержку вице-президента Джей Ди Вэнса.

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