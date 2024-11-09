Путин выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом на вокзале в Кветте

По последним данным, по меньшей мере 24 человека погибли, свыше 50 раненыПрезидент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шахбазу Шарифу в связи с терактом на железнодорожном вокзале города Кветта.
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