15 забаных примеров кондитерского фиаско

Торт — главная фишка большинства праздников. Согласитесь, сложно представить день рождения, юбилей или свадьбу без этого десерта? Красивый и вкусный торт, поданый в завершении застолья, делает любое мероприятие в разы лучше.
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