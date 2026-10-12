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Аршавин – о не назначенном арбитром Танашевым пенальти: «Жму ему руку, он проявил не только понимание футбола, но и железный характер»

Аршавин – о не назначенном арбитром Танашевым пенальти: «Жму ему руку, он проявил не только понимание футбола, но и железный характер»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поддержал решение арбитра из Нальчика Инала Танашева не назначать пенальти в единоборстве Максима Глушенкова и Дугласа Аугусто в краснодарской штрафной.

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