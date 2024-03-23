Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с терактом в "Крокусе"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил президенту России Владимиру Путину глубокие соболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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