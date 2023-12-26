ВВС Украины уничтожили корабль в Черном море

Во вторник ВВС Украины заявили, что уничтожили в Черном море корабль российского флота, предположительно несущий на борту иранские беспилотники, используемые Москвой в конфликте с Киевом, сообщает Agerpres.
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