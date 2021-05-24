Украина готовится закрыть авиасообщение с Белоруссией

Украинскому правительству поручено рассмотреть вопрос о прекращении авиасообщения с Белоруссией. Решение будет принято в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая, уточнили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского.