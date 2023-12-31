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Закон и Порядок

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  • Галина Дубровская
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Сорвалась предновогодняя провокация ЦИПсО

Сорвалась предновогодняя провокация ЦИПсО

Политнавигатор Пул ципсошных телеграм-каналов, маскирующийся под российские паблики, решил устроить провокацию накануне Нового года, подтолкнув читателей к мысли, будто в уходящем 2023-м Россия якобы стала экономически слабее, а её армия терпит поражение.

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