«Настал черный день для Зеленского». Что произошло?

В воскресенье истекает официальный срок полномочий Владимира Зеленского на занимаемом посту, после чего его статус станет нелегитимным, заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.
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