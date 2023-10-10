«Игропром-2023»: честный репортаж MAXIM

Есть ли у российского игропрома будущее или он застрянет в текстурах? Полное научное название мероприятия — Всероссийский фестиваль разработчиков видеоигр — звучит красиво! Два дождливых дня, с 7 по 8 октября, наши авторы выставляли свои разработки в павильоне ВДНХ.