«Игропром-2023»: честный репортаж MAXIM

Есть ли у российского игропрома будущее или он застрянет в текстурах? Полное научное название мероприятия — Всероссийский фестиваль разработчиков видеоигр — звучит красиво! Два дождливых дня, с 7 по 8 октября, наши авторы выставляли свои разработки в павильоне ВДНХ.
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