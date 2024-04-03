Прокурор ХМАО взял на контроль нарушения, выявленные при сдаче больницы-долгостроя за 30 млрд рублей

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин взял на контроль ситуацию по устранению недостатков, выявленных Службой жилищного и строительного надзора Югры во время экспертизы главного долгостроя губернатора Натальи Комаровой – окружной больницы в Нижневартовске – для сдачи объекта в эксплуатацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии