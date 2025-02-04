Пасынок Стаса Намина взял фамилию убитой им бабушки

Обвиняемый родственник рок-музыканта до сих пор сидит в СИЗО в ожидании суда.Подозреваемый в совершении в октябре 2023 года двойного убийства в Подмосковной деревне Крюково пасынок рок-музыканта Стаса Намина сменил фамилию.