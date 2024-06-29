Глава Минстроя Татарстана доложил о реализации программ капремонта

О реализации программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, а также программы ремонта многоквартирных домов доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства РТ.
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