В Нижегородской области назвали 5 самых дорогих коттеджей в продаже

В Нижегородской области составили рейтинг самых дорогих коттеджей региона.Лидером рейтинга самых дорогих коттеджей Нижегородской области стал объект, расположенный в поселке Приозерный Богородского района.
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