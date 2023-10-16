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В Нижегородской области назвали 5 самых дорогих коттеджей в продаже

В Нижегородской области назвали 5 самых дорогих коттеджей в продаже

В Нижегородской области составили рейтинг самых дорогих коттеджей региона.Лидером рейтинга самых дорогих коттеджей Нижегородской области стал объект, расположенный в поселке Приозерный Богородского района.

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