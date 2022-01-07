В Самаре 7 января 2022 года эвакуировали торговые центры

В Самаре продолжилась череда продолжилась череда пожарных тревог только уже в новом 2022 году. Сегодня 7 января 2022 года в торговом центре "Космопорт" в районе пяти вечера неожиданно для людей, находящихся в здании, прозвучала пожарная тревога.