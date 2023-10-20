Байден пообещал Зеленскому, что США продолжат оказывать военную помощь Украине

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Украине. Об этом он сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе состоявшегося 19 октября телефонного разговора, заявили в Белом доме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии