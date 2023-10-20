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Русская весна

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Байден пообещал Зеленскому, что США продолжат оказывать военную помощь Украине

Байден пообещал Зеленскому, что США продолжат оказывать военную помощь Украине

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Украине. Об этом он сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе состоявшегося 19 октября телефонного разговора, заявили в Белом доме.

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